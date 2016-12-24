«Титушки» и «ветераны АТО»: кровавые потасовки при сносе торговых палаток в Киеве (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Полный паралич власти в Киеве привел к тому, что хозяйствующие субъекты предпочитают решать возникающие споры не в суде, а с помощью «титушек» и «ветеранов АТО».

Очередной подобный инцидент произошел 23 декабря во время попытки сноса МАФов на рынке по улице Ревуцкого, возле метро «Харьковская». Здесь во время демонтажа торговых палаток произошли серьезные стычки. Арендаторы уцелевших киосков соорудили баррикады (!), которые штурмовали неизвестные молодчики в камуфляже.

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Позже власти Киева заявили, что не причастны к сносу рынка у метро Харьковская.

«На территории автомойки прямо на строительном рынке, в районе метро Харьковская где сегодня утром были кровавые противостояния, нашли копии паспортов титушек. Гопники базировались прямо на территории мойки, всего около 40 человек, в основном завезенные из Днепропетровской области», — пишет в соцсети «активист» Игорь Громов.

Он также осведомлен о том, что «за день каждому гопнику платили по тысяче гривен. Нашли около 30 копий паспортов».

Скандальный нардеп Семенченко, который присутствовал на месте событий, сообщил, что было задержано 40 «титушек» и они переданы в полицию.

«Отдел полиции. Час ночи. Титушек поместили в камеры, но руководство полиции не хотело принимать заявления от предпринимателей. Общественность убеждает полицию, что они не правы. Убедили», — похвастался Семенченко в соцсети.

Ранее в нацполиции сообщили, что количество пострадавших из-за конфликта на рынке «Харьковский» в Дарницком районе Киева возросло до шести человек.