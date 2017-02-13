Украина 

Типичный украинский митинг

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Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Константин Долгов расскажет о типичном украинском митинге. Запаситесь корвалолом: лицезреть такие толпы людей — занятие не для слабонервных!

«Сейчас покажу вам типичный украинский митинг в городе Мариуполь, который оккупирован киевской хунтой. Думаю, нет нужды говорить какая это трагедия для горожан и для всего Донбасса. Идиотизм киевских узурпаторов настолько безграничен, что даже в трагических обстоятельствах они способны учинить откровенную комедию», — сказал он.

Метки по теме: госпереворот на Украине; Гражданская война на Украине; Константин Долгов; Кризис на Украине; митинг в Мариуполе; Украина; украинский митинг

По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/tipichnyj-ukrainskij-miting/

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