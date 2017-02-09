Типичная Украина: В Запорожье судья кинулся в драку во время заседания (ВИДЕО)
В Запорожье 6 февраля судья подрался с представителем обвиняемой.
Инцидент произошел в Орджоникидзевском суде. Судья Александр Бойко набросился на представителя обвиняемой по гражданскому делу Сергея Величко, который задавал уточняющие вопросы.
При этом полицейские, присутствовавшие на заседании, обвинили Величко в нападении на судью и поместили в СИЗО.
Спустя некоторое время его освободили под домашний арест.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486662439