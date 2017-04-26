Типичная Украина: в Запорожье патрульный случайно подстрелил коллегу

В Запорожье патрульный полицейский случайно выстрелил в своего сослуживца, пострадавший с тяжелым ранением находится в реанимации.

О ЧП сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководство патрульной полиции Запорожья.

Сообщается, что инцидент произошел 25 апреля в «спецместе для проведения огневой подготовки и чистки оружия», расположенном в Вознесеновском районе Запорожья.

По предварительным данным, полицейский совершил случайный выстрел, в результате чего стоящий рядом с ним коллега получил тяжелые ранения.

В полиции уточнили, что врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, и его жизни ничего не угрожает.

Руководство патрульной полиции Запорожья обещает прокомментировать инцидент в ближайшее время. Решается вопрос о квалификации статьи, по которой будет открыто уголовное производство. Ведется следствие.

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