Типичная Украина: в Запорожье патрульный случайно подстрелил коллегу
В Запорожье патрульный полицейский случайно выстрелил в своего сослуживца, пострадавший с тяжелым ранением находится в реанимации.
О ЧП сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководство патрульной полиции Запорожья.
Сообщается, что инцидент произошел 25 апреля в «спецместе для проведения огневой подготовки и чистки оружия», расположенном в Вознесеновском районе Запорожья.
По предварительным данным, полицейский совершил случайный выстрел, в результате чего стоящий рядом с ним коллега получил тяжелые ранения.
В полиции уточнили, что врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, и его жизни ничего не угрожает.
Руководство патрульной полиции Запорожья обещает прокомментировать инцидент в ближайшее время. Решается вопрос о квалификации статьи, по которой будет открыто уголовное производство. Ведется следствие.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493205159