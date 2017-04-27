Украина 

Типичная Украина: в воинской части Николаевской области распродавали склад с оружием (ФОТО)

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Типичная Украина: в воинской части Николаевской области распродавали склад с оружием (ФОТО) | Русская весна

В Николаевской области двое предприимчивых граждан «незалежной» пытались сбыть большую партию военных средств поражения со склада воинской части.

Продавцы были задержаны, у них изъяли два автомата Калашникова, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонатора и 30 запалов к гранатам.

В СБУ и военной прокуратуре Украины рапортуют об открытом уголовном деле и проводимых следственных действиях. Однако учитывая плачевный уровень безопасности на военных складах «незалежной», можно лишь догадываться, какие объемы оружия дельцам удалось реализовать ранее.

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Типичная Украина: в воинской части Николаевской области распродавали склад с оружием (ФОТО) | Русская весна

Типичная Украина: в воинской части Николаевской области распродавали склад с оружием (ФОТО) | Русская весна

Типичная Украина: в воинской части Николаевской области распродавали склад с оружием (ФОТО) | Русская весна

Типичная Украина: в воинской части Николаевской области распродавали склад с оружием (ФОТО) | Русская весна

Типичная Украина: в воинской части Николаевской области распродавали склад с оружием (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493279840

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