Типичная Украина: В Виннице взорвали магазин (ВИДЕО)

1 июля в Виннице в магазин одежды бросили взрывчатку.

Правоохранители квалифицировали произошедшее, как «хулиганство», говорится в сообщении областной полиции.

«Сегодня около 11:00 в г. Виннице по улице Стуса двое неизвестных бросили взрывной предмет в помещение магазина одежды, в результате чего начался пожар. Огонь быстро локализовали и потушили спасатели. На месте происшествия работают полицейские-взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, к магазину подъехали двое на мотоцикле Suzuki бело-синего цвета.

Водитель и пассажир были в мотоциклетных шлемах синего цвета. В момент, когда сотрудница магазина открывала помещение, один из мужчин брызнул неизвестным веществом в ее лицо. Другой подозреваемый бросил взрывчатку в дверь магазина. После этого оба скрылись на мотоцикле.

После звонка на линию 102 на место происшествия выехали правоохранители и «скорая».

Работнице магазина оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. В результате инцидента больше никто не пострадал. Пожарные быстро локализовали и потушили огонь.

Полиция ввела план «Перехват», чтобы задержать преступников.

В действиях двух лиц усматривают признаки правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство), что карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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