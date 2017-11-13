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Типичная Украина: В Сумах пьяный полицейский протаранил патрульную машину

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Типичная Украина: В Сумах пьяный полицейский протаранил патрульную машину | Русская весна

Водитель умудрился въехать в припаркованную машину патрульных.

Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины произошло в Сумах в ночь на понедельник, 13 ноября. Водитель автомобиля Mitsubishi Colt, двигаясь по улице Прокофьева врезался в припаркованный патрульный автомобиль Toyota Prius.

В полиции рассказали, что автомобиль патрульных стоял у края проезжей части, а водитель Mitsubishi, очевидно, пытался заехать на бордюр рядом. В результате Mitsubishi столкнулся и с бордюром, и с авто патрульных и получил существенные повреждения. Патрульный автомобиль также пострадал.

«Водитель Mitsubishi Colt получил телесные повреждения. После оказания ему первой медицинской помощи патрульные заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако от прохождения освидетельствования в установленном законом порядке он отказался. В связи с этим в отношении водителя был составлен протокол», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, за рулем Mitsubishi находился лейтенант полиции.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510588618

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