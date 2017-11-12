Типичная Украина: В Одессе произошла перестрелка между пьяными правоохранителями

В Одессе сегодня во время конфликта с применением оружия тяжело ранен мужчина.

Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в Суворовском районе Одессы, во дворе многоэтажного жилого дома по улице Паустовского.

По предварительным данным, конфликт произошел между тремя мужчинами, которые вместе сидели за столом, установленным во дворе, недалеко от детской площадки.

«Якобы мужчины распивали алкогольные напитки, затем между ними произошел конфликт, во время которого один из них выстрелил в голову оппоненту», — рассказал представитель полиции.

По данным источника, потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелявший задержан. По некоторым данным, подозреваемый и потерпевший — бывший и действующий сотрудники правоохранительных органов.

В частности, один — бывший патрульный, другой — участковый инспектор. В Главном управлении Нацполиции официально данную информацию пока не комментируют.

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