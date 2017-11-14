Типичная Украина: В Николаеве школьный учитель подрабатывал сутенером (ФОТО)

Школьный учитель хореографии из Николаева продавал украинок в секс-рабство в Турцию.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

По информации копов, сутенером оказался 34-летний мужчина. Правоохранители следили, как он организовывал торговлю живым товаром с марта месяца. Накануне «на горячем» он был задержан.

Ночью в аэропорту «Одесса» правоохранители помешали отправить за границу двух девушек, 20-ти и 23-х лет. По словам пострадавших, они были уверены, что летят в Турцию танцевать в ночных клубах. Для этого они получили рабочую визу и сертификат об обучении хореографии.

«На первый взгляд все легально, но, еще не начав работать, у девушек уже были долги перед николаевским работодателем за быстрое оформление дорогостоящего пакета документов», — отмечают в полиции.

Обещали танцовщицам 350–400 долларов США за ночь, однако уже в Турции цены снижались до 40. Бывали случаи, когда девушке неожиданно сообщали, что она не пригодна к танцам и может только «разводить» клиентов на выпивку, а это — 10 долларов США.

«С такими турецкими прайсами пострадавшие попадали в долгосрочную финансовую кабалу, а отрабатывать долги нужно было годами, не говоря уже о заработке. Вот так девушки и становились рабами и соглашались заниматься проституцией, чтобы вернуться домой. А торговец живым товаром две недели получал от турецких партнеров по 200 долларов США за работу каждой девушки», — добавили в полиции.

Своих «жертв» 34-летний преподаватель танцев выбирал из малообеспеченных, неполных семей или студенток. С турецкой стороной заключал сделки, обязательными условиями которых был возраст девушек от 19-ти до 34-х годов и худощавое телосложение.

Кроме того, у преступника были помощники: один давал объявления о том, что на работу за границей нужны танцовщицы в ночные клубы, второй — одессит, занимался оформлением документов, в том числе и сертификатов о получении профессиональных способностей хореографа. Более того, к преступнику обращались сообщники из разных областей Украины: Киевской, Запорожской, Львовской и Херсонской.

Сейчас организатор международного канала поставки живого товара за границу уверяет правоохранителей, что только помогал девушкам трудоустроиться.

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