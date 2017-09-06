Типичная Украина: В Мариуполе посреди футбольного поля установили лавки (ФОТО)

В мариупольском микрорайоне «Восточный» компания «Метинвест» поставила лавки в центре футбольного поля.

Данное событие вызвало резонанс среди местных жителей.

«Скажите, что у этих людей с головой? Вместо того, чтобы привести в порядок футбольное поле и дать возможность детям заниматься спортом, они установили в центре поля лавочки», — прокомментировал событие депутат городского совета Максим Бородин.

В соцсетях люди шутят, что лавки во дворах около домов по ул. Киевская, 3 и Киевская, 7 призваны обучить детей новому виду спорта — футбол с препятствиями. Горожане недоумевают, почему лавки поставили на открытой местности, а не под деревьями в тени.

В то же время представители компании уверяют, что все сделано по согласованию с местными жителями.

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