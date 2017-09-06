Украина 

Типичная Украина: В Мариуполе посреди футбольного поля установили лавки (ФОТО)

0 коментариев
Типичная Украина: В Мариуполе посреди футбольного поля установили лавки (ФОТО) | Русская весна

В мариупольском микрорайоне «Восточный» компания «Метинвест» поставила лавки в центре футбольного поля.

Данное событие вызвало резонанс среди местных жителей.

«Скажите, что у этих людей с головой? Вместо того, чтобы привести в порядок футбольное поле и дать возможность детям заниматься спортом, они установили в центре поля лавочки», — прокомментировал событие депутат городского совета Максим Бородин.

В соцсетях люди шутят, что лавки во дворах около домов по ул. Киевская, 3 и Киевская, 7 призваны обучить детей новому виду спорта — футбол с препятствиями. Горожане недоумевают, почему лавки поставили на открытой местности, а не под деревьями в тени.

В то же время представители компании уверяют, что все сделано по согласованию с местными жителями.

Читайте также: Украина хочет переименовать «АТО»

Типичная Украина: В Мариуполе посреди футбольного поля установили лавки (ФОТО) | Русская весна

Типичная Украина: В Мариуполе посреди футбольного поля установили лавки (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1504631882

Другие новости:

z01tcd_1493115843

В Киеве напротив синагоги неонацисты разместили вывеску «Холокост Кабаре» (ФОТО)

0
fd9y1q_1463121123

Украинские эксперты: Энергонезависимость Крыма дорого обойдется Украине 

0
k9zn5l_1475254807

Зрада: украинцев с модными ID-картами не пускают в Белоруссию

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *