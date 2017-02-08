Типичная Украина: в Киеве выстрелили в окно окружного суда (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник 6 февраля в Киеве после окончания судебного заседания судья Киевского окружного административного суда в своем служебном кабинете обнаружила повреждение окна от выстрела огнестрельного оружия. В момент нападения в кабинете никого не было.

На место происшествия была оперативно вызвана следственная группа Печерского управления Нацполиции.

В полиции сообщили, что предмет, похожий на пулю, изъят и направлен для проведения экспертизы.

Учитывая небывалый разгул бандитизма на Украине и практически полную безнаказанность правонарушителей в условиях постмайданной беспомощности правоохранительных органов, этот случай может быть не связан с профессиональной деятельностью судьи. Оружие в Киеве теперь есть у многих, большая его часть не зарегистрирована, а применять его никто не стесняется, в том числе и на улицах.

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