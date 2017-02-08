Украина 

Типичная Украина: в Киеве выстрелили в окно окружного суда (ФОТО, ВИДЕО)

0 коментариев
Типичная Украина: в Киеве выстрелили в окно окружного суда (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В понедельник 6 февраля в Киеве после окончания судебного заседания судья Киевского окружного административного суда в своем служебном кабинете обнаружила повреждение окна от выстрела огнестрельного оружия. В момент нападения в кабинете никого не было.

На место происшествия была оперативно вызвана следственная группа Печерского управления Нацполиции.

В полиции сообщили, что предмет, похожий на пулю, изъят и направлен для проведения экспертизы.

Учитывая небывалый разгул бандитизма на Украине и практически полную безнаказанность правонарушителей в условиях постмайданной беспомощности правоохранительных органов, этот случай может быть не связан с профессиональной деятельностью судьи. Оружие в Киеве теперь есть у многих, большая его часть не зарегистрирована, а применять его никто не стесняется, в том числе и на улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за обострения обстановки на Житомирщину отправили нацгвардию Украины

Типичная Украина: в Киеве выстрелили в окно окружного суда (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Типичная Украина: в Киеве выстрелили в окно окружного суда (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486532686

Другие новости:

kawrvc_1464017047

Прощальная гастроль Порошенко — давай, Петя! Жги! Юлия Витязева

0
mpoh6e_1467085203

Москвичам показали «Донбасс, опаленный войной» (ФОТО, ВИДЕО)

0
o81lcj_1481941922

Большой украинский облом: надежды на евроинтеграцию испарились (ФОТО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *