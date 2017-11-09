Типичная Украина: В Киеве из автомобиля выбросили гранату (ФОТО)

В Святошинском районе Киева трое мужчин, увидев полицейский патруль, выбросили из автомобиля гранату и самодельное взрывное устройство.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, инцидент произошел 8 ноября около 22:30 на Кольцевой дороге. Из автомобиля Chevrolet, в котором находились трое человек, на улицу были выброшены взрывоопасные предметы.

«Как только в салоне машины заметили служебное авто, (мужчины) выбросили на улицу предметы, похожие на гранаты. Полицейские остановили Chevrolet вместе с 43-летним водителем и двумя пассажирами, 1987 и 1974 г. р.», — говорится в сообщении ведомства.

При осмотре места происшествия было установлено, что мужчины пытались избавиться от гранаты и самодельного взрывного устройства.

«Специалисты-взрывотехники на месте происшествия изъяли гранату РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ и самодельное взрывное устройство “Хацабка”, которое состоит из выстрела и запала. Подозрительные предметы направили на экспертизу», — добавили в полиции.

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

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