Украина 

Типичная Украина: у посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую шашку

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Типичная Украина: у посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую шашку | Русская весна

В ночь на 24 апреля неизвестные бросили на дорогу у посольства Литвы в Киеве (ул. Бусловская) дымовую шашку.

О ЧП сообщили в пресс-службе управления нацполиции в г. Киеве, уточнив, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Печерского управления полиции в 00:45.

«У забора в 20 м от входа в диппредставительство правоохранители обнаружили остатки использованной дымовой гранаты РГД-2ч. Кроме того, при осмотре прилегающей территории на пустыре нашли пустой корпус гранаты Ф-1.

Обнаруженные предметы изъяты для проведения экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493022107

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