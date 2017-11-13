Типичная Украина: под Одессой во дворе дома расстреляли двоих мужчин

В Белгороде-Днестровском Одесской области неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома, расстреляв двух мужчин, сидевших на скамейке.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 ноября, сообщает местное издание «Думская».

«Один был убит на месте — пуля попала в голову. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации», — отмечает СМИ.

По предварительной информации, преступник стрелял картечью из гладкоствольного оружия. Личность стрелка установлена, и позже он был задержан.

Издание добавляет, что за выходные, 11–12 ноября, в Одесской области это уже четвертое умышленное убийство.

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