Типичная Украина: под Одессой во дворе дома расстреляли двоих мужчин
В Белгороде-Днестровском Одесской области неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома, расстреляв двух мужчин, сидевших на скамейке.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 ноября, сообщает местное издание «Думская».
«Один был убит на месте — пуля попала в голову. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации», — отмечает СМИ.
По предварительной информации, преступник стрелял картечью из гладкоствольного оружия. Личность стрелка установлена, и позже он был задержан.
Издание добавляет, что за выходные, 11–12 ноября, в Одесской области это уже четвертое умышленное убийство.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510560193