Типичная Украина: Под Киевом бандиты с мачете похитили грузовик комбикорма

В пгт. Бородянка Киевской области неизвестные напали на предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В дежурную часть Бородянского отделения полиции с заявлением обратился 30-летний житель пгт. Бородянка и сообщил, что неустановленные мужчины нанесли ему телесные повреждения и, угрожая предметом, похожим на мачете, завладели его автомобилями Volkswagen Passat B5 и Volkswagen Transporter Т. Также на грузовике вывезли 69 мешков комбинированной смеси на сумму 25 тыс. гривен.

Сразу на установление и задержание лиц, причастных к разбойному нападению, были ориентированы личный состав, наряды групп реагирования патрульной полиции, общественность.

«Во время проведения ряда необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое граждан другого государства, в возрасте от 25 до 35 лет и 52-летний житель села Софиевская Борщаговка, Киево-Святошинского района», — говорится в сообщении.

При проведении санкционированного обыска по месту жительства одного из нападавших полицейские в Киево-Святошинском районе обнаружили и изъяли вещественные доказательства: орудия совершения преступления и документы потерпевшего.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.2 ст. 187 (разбой) и по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчинам объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование. Полицейские продолжают проводить оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников разбойного нападения.

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