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Типичная Украина: Под Днепропетровском полицейских обстреляли из гранатомета (ФОТО)

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Типичная Украина: Под Днепропетровском полицейских обстреляли из гранатомета (ФОТО) | Русская весна

Вечером 10 ноября в городе Желтые Воды на Днепропетровщине неизвестные выстрелили из ручного противотанкового гранатомета по автомобилю полиции, в котором находились двое правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате авто загорелось, полицейские были подняты по тревоге на поиск злоумышленников.

Как стало известно, инцидент произошел, когда двое полицейских садились в личный автомобиль ВАЗ.

Мужчины услышали хлопок и автомобиль мгновенно загорелся. Копам удалось самостоятельно погасить пламя, но автомобиль наполовину сгорел.

Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги.

По предварительным данным, причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18. С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа…» В настоящее время полиция устанавливает личности и местонахождении злоумышленников.

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Типичная Украина: Под Днепропетровском полицейских обстреляли из гранатомета (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510404258

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