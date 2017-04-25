Украина 

Типичная Украина: офицер ВСУ вымогал взятку у матери военнослужащего

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Типичная Украина: офицер ВСУ вымогал взятку у матери военнослужащего | Русская весна

В зоне проведения «АТО» замкомандира одной из механизированных бригад, дислоцированной на оккупированной Киевом территории ЛНР, вымогал у матери своего подчиненного 1,5 тыс. долларов и 6 тыс. гривен.

Мужчина требовал от матери военнослужащего взятку за то, чтобы он не сообщал в правоохранительные органы о совершении ее сыном правонарушения и тот смог бы продолжить службу без взысканий и наказаний. 

Однако при передаче денежных средств предприимчивого «всушника» задержали, теперь ему грозит уголовное преследование. 

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493105291

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