Типичная Украина: На киевского чиновника совершено покушение

В понедельник, 24 апреля, около 22 часов совершено вооруженное нападение на председателя наблюдательного совета публичного акционерного общества «Холдинговая компания» Киевгорстрой Владимира Слончак, сообщает компания во вторник, 25 апреля.

«При возвращении домой в город Васильков, автомобиль марки „Мерседес” с государственными номерами АИ 9400 АР сначала преследовал, а потом начал блокировать движение машины Владимира Слончак. Во время движения неизвестные открыли огонь по машине чиновника ПАО “ХК „Киевгорстрой”.

Чтобы спастись от нападавших, водитель машины заехал на территорию Васильковского отдела полиции на ул. Покровский, 1. Злоумышленников это не остановило. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также применили холодное оружие. В результате конфликта Владимир Слончак получил ножевое ранение», — сказано в сообщении.

По словам Слончака, во время инцидента, который проходил непосредственно на глазах сотрудников полиции, правоохранители не совершили ни одной попытки вмешаться.

«Наибольшее удивление и возмущение у меня вызывает бездействие полиции. Создавалось впечатление, что полицейские подыгрывают нападающим. В конце концов они вмешались в конфликт, но по моему глубокому убеждению, не сделали абсолютно ничего для защиты наших с Виталием жизней», — отметил Слончак.

Как оказалось, один из нападавших — житель города Василькова, Руслан Диденко. Это удалось установить в ходе фиксации документов злоумышленника. Во время обыска у мужчины было изъято огнестрельное оружие. Правоохранители составили соответствующий протокол. Правда, как отмечено в сообщении, «сегодня оружия среди вещественных доказательств — не оказалось. По странному стечению обстоятельств, оно исчезло».

ОАО «Холдинговая компания» Киевгорстрой «призывает все правоохранительные органы к быстрому, объективному и беспристрастному расследованию не только нападения, но и бездействия полиции».

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