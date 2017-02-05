Типичная Украина: мужчина бросил гранату в окно магазина

В селе Камыш-Заря Бильмакского района Запорожской области мужчина бросил гранату в окно магазина.

О происшествии сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

Инцидент произошел рано утром 4 февраля. От взрыва гранаты пострадал местный фермер.

Врачи скорой, прибывшие на место происшествия, диагностировали у 56-летнего мужчины осколочные ранения левого бедра и правой голени.

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Подробности происшествия устанавливаются.