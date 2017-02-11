Типичная Украина: Cлужащие Нацполиции Киева присвоили 10 млн из премий полицейских

Правоохранители разоблачили преступную группу, в которую входили служащие управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Киеве, а также одного из полков особого назначения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как установило досудебное расследование, участники этой группы ежемесячно присваивали половину денег, которые предназначались для выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения Нацполиции Киева.

«Пять злоумышленников задержали после разделения очередной суммы присвоенных средств в размере 240 тыс грн.

Всего, по указанной схеме служащие незаконно обогатились почти 10 млн грн», — сообщили в ведомстве.

В помещении управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Киеве и по месту жительства фигурантов производства провели обыски.

Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой), а также ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранения от должностей.

Также прокуратура инициировала проведение аудита всех начислений, проведенных указанными служащими за предыдущие периоды.

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