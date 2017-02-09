Типичная Рада: Нардепу во время драки оторвали рукав пиджака (ВИДЕО)

Нардепы от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко и Иван Мельничук подрались во время рассмотрения украинским парламентом законопроекта о Конституционном суде.

Мельничук в ходе потасовки оторвал Лещенко рукав пиджака.

«К сожалению, в нашем парламенте из уст парламентария, который оказался обиженным и потерпевшим, прозвучало циничное вранье. Он этим занимается уже несколько лет, оговаривая всех, начиная с президента и заканчивая народными депутатами», — объяснил причину драки Мельничук.

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