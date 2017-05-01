Типична Украина: примет ли ПоROSHENко указ «о трех шоколадках»?

В каждой шутке есть доля шутки. И ставший популярным в 90-е годы анекдот про то, что кража велосипеда — это уголовное преступление, а кража миллиона долларов — это талантливый бизнес, к сожалению, во всей красе воплощается в реальность в Украине.

Сижу за Roshenку в темнице сырой

На днях Печерский райсуд Киева приговорил жителя села Капитановка, многодетного отца, к 2,4 годам тюрьмы за кражу 6 июня 2016 года из магазина «Сильпо» в ТРЦ «Гулливер» 20 плиток шоколада «Чайка» производства принадлежащей президенту Петру Порошенко фабрики Roshen. Сумма ущерба поистине колоссальна: 238 грн. 17 коп. Как признался «преступник», сладости он стащил для того, чтобы угостить своих детей шоколадом.

Случай реального срока, к которому приговаривают украинские суды граждан, покушавшихся на прибыль украинского гаранта конституции, далеко не единственный. В марте 2017 года житель Запорожья получил 1,1 год тюрьмы за кражу шоколадок в супермаркетах «АТБ». Более снисходительны оказались служители Фемиды к уроженцу Краснограда Харьковской обл., который за аналогичную кражу получил «всего» 3,5 года тюрьмы с отсрочкой приговора на 3 года.

С одной стороны, воровать грешно, а с другой — в современных украинских условиях у людей часто не остается другого выхода. По оценкам социологов, за последние три года в Украине наблюдается стремительное обнищание населения.

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Как отмечает председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева, «основными статьями экономии сегодня являются продукты питания (65% опрошенных), расходы на лечение и медицинские препараты (51%). На коммунальных платежах экономят 52% опрошенных, 50% экономят на организации своего досуга, и 57% на отдыхе.

В целом мы говорим, что сегодня 82% экономят на разных статьях, которые являются статьями первой необходимости». В свою очередь, научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк, считает, что реальный уровень бедности на Украине составляет 90%.

По сведениям диетолога Галины Анохиной, «наше население давно находится в состоянии скрытого голода. Из-за этого мы можем потерять подростков и детей. При таком скудном питании мы будем иметь очень большие проблемы, которые нельзя будет исправить».

Это подтверждают и данные ООН, согласно которым человек, тратящий на жизнеобеспечение и еду менее 5 долл. в день, находится за чертой бедности. По курсу НБУ, который составляет 27 грн. за доллар,150 долларов равняется 4050 грн. Прожиточный же минимум — 1544 грн., то есть 1,8 долл.в день. Как заявил представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер, за чертой бедности в Украине живет 60% населения.

В этом контексте особым издевательством выглядит недавний рейтинг неравенства, где Украина возглавила список стран с наименьшим разрывом между богатыми и бедными. Оказывается, украинцы социально равны. В нищете.

Кому в Украине жить хорошо?

На самом деле, далеко не все в стране имеют гаитянский уровень жизни. Пока многодетные отцы воруют в магазинах шоколад и детские носки, а пенсионеры роются в помойках и рыдают у стоек аптек, их более удачливые собратья наслаждаются прелестями мировых курортов, роскошными автомобилями и французским шампанским.

Взять того же Петра Алексеевича, чья продукция так привлекает воришек. Согласно данным «Форбс», лишь за последний год Порошенко увеличил свое состояние на 100 млн. долларов, до 858 млн. долларов. Помимо корпорации Roshen он владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга «Укрпроминвест-Агро», имеет ряд активов в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях. Вдобавок у мультимиллионера есть несколько национальных и региональных телерадиокомпаний.

Стоит ли удивляться, что его небольшая «фазенда» на берегу Козинки занимает 3 га и имеет собственную часовню с иконой, где семейство гаранта изображено в виде римских патрициев? Как поживает Межигорье, кстати?

Старший отпрыск клана Порошенко известен публике в качестве народного депутата Украины. Молодое же поколение обучается в элитной английской школе «Конкорд колледж», где стоимость программы составляет 62–81 тыс. грн. Параллельно «первые дети страны» числятся в лицее № 77 Киева, где им благополучно «рисуют» оценки и экзамены, пока они гуляют по английским лужайкам.

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Не отстают от своего лидера и чиновники поменьше. Например, дочь нардепа Ольги Богомолец Катерина учится медицине в венгерском Университете Земмельвейса, где семестр стоит 185–277 тыс. грн. Отпрыски киевского мэра Виталия Кличко «грызут науку» в Международной школе Гамбурга за 200 тыс. грн.

Учась в престижных вузах, умеют «золотые дети» и отдохнуть. Так, дочь губернатора Черниговской области Валерия Кулича Анна в свои 20 лет успела посетить Лондон, Шри-Ланку, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Рим, Нью-Йорк, и т. д. И живет юная леди далеко не в хостелах. Номер в одном из отелей Лондона, в котором проживала путешественница, обходится в 9 тыс. грн. В сутки.

Сын экс-главы антикорупционного комитета ГПУ Павла Жебривского побывал в Монте Карло, Барселоне, Франции, Нью-Йорке, Каннах. В своем Instagram-акаунте он хвастается дорогими машинами и ужинами в ресторанах.

Журналистам канала «1+1» удалось полюбоваться снимками шикарного отдыха в миланском Excelsior hotel Gallia, где номер стоит 200 тыс. грн., дочери экс-начальника департамента ГАИ МВД Украины полковника Александра Ершова. Казалось бы, откуда у скромного милицейского полковника такие доходы?

Если ознакомиться с е-декларациями украинских властей предержащих, можно открыть немало любопытного. Им точно красть шоколадки в магазинах не придется — как и отбывать сроки.

Гримасы декоммунизации

Весь густой антикоррупционный пар, которым щедро пытаются прикрыть свои дела чиновники, уходит в свисток. Как сообщил 10 февраля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, в НАБУ на стадии досудебного расследования находится 264 уголовных производства. Совокупный размер предметов преступлений составляет более 82 млрд.грн.

При этом в 2015 г. борцы с коррупцией вернули в госбюджет 100,1 тыс. грн., в 2016 г. — 164,9 тыс., а за 2 мес. 2017 г. — 5,1 тыс. Как говорила незабвенная Эллочка-людоедка, колоссально!

Пока на ворованные миллиарды коррупционеры гуляют по парижам, ограбленные ими украинцы греют нары за мелкие кражи, экономят на еде и лекарствах и ищут черную работу в Европе и России.

Зато каждый из них, благодаря усилиям Владимира Вятровича, отлично знает про сталинский закон о «трех колосках», за кражу которых «тоталитарный режим» якобы отправлял людей на 10 лет в Сибирь. Сейчас же впору принимать закон о «трех шоколадках» Roshen. Ведь если так пойдет, то у Петра Алексеевича на счету останется не 26,7 млн. долларов, а всего 26,68 миллионов.

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На самом деле, это далеко не смешно. Под пропагандистскую трескотню Порошенко и Вятровичей о «голодоморе 1932 года», «трех колосках» и «геноциде украинской нации» на глазах у всех происходит настоящий и целенаправленный голодомор украинцев.

Ольга Сухаревская