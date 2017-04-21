Тимошенко с Тягнибоком поцеловались в честь украинской земли (ФОТО, ВИДЕО)

Лидеры партий ВО «Свобода» и «Батькивщина» Олег Тягнибок и Юлия Тимошенко неожиданно объединили свои усилия для поддержки инициативы всеукраинского референдума о введении моратория на продажу земли.

Соответствующее заявление размещено на сайте Батькивщина.

«Батькивщина» провела собрание на тему того, что на всеукраинский референдум необходимо вынести вопрос в такой формулировке: «Поддерживаете ли вы продолжение существующего запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения бессрочно?».

Кроме сторонников Юлии Тимошенко, журналисты заметили и Олега Тягнибока. Им удалось сделать несколько фотографий, на одной из которых Тягнибок даже целуется с Тимошенко.

Примечательно, что еще в 2011 году Тягнибок заявил, что Тимошенко — это то же самое, что и Янукович. Более того, «свободовцы» до Евромайдана именовали партию Тимошенко ПРиБЬЮТ (от прошлого названия «Батькивщины» — БЮТ). Теперь же политики совместно собираются бороться за украинскую землю.

Напомним, что согласно предусмотренному законопроекту по меморандуму с МВФ, украинская земля будет выставлена на продажу, однако с той поправкой, как отметил Гройсман, что продаваться она будет только украинским гражданам.

Мораторий на продажу земли можно снять только тогда, когда будет определен механизм защиты собственников земли и будут созданы «современные и качественные условия оборота земель», рассказывал Гройсман.

Читайте также: Германия использует болезнь жены Турчинова для получения информации об Украине