«Тимошенко — мать коррупции и популизма!» — Гройсман о главном политическом противнике (ВИДЕО)

Во всех нынешних бедах Украины виновата Юлия Тимошенко, считает Владимир Гройсман.

Премьер-министр на заседании Кабмина во вторник был необычно нервозен и во всеуслышание назвал лидера «Батькивщины» «матерью коррупции и популизма в Украине».

«Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко», — заявил Гройсман.

Очевидно, что выпад Гройсмана стал реакцией главы правительства на проект постановления, который 10 февраля 13 нардепов от «Батькивщины», включая лидера фракции, зарегистрировали в Верховной раде. Постановление предусматривало отставку правительства Гройсмана.

Впрочем, уже вечером того же дня документ исчез с сайта Рады по чисто процедурной причине: вопрос об отставке правительства могут инициировать только не менее трети парламента или 150 нардепов.

Гройсман вспомнил, что еще 10 лет назад Тимошенко пыталась добиться его отставки с поста мэра Винницы за коммунальные тарифы. «Но не смогла, не по зубам был», — добавил он.

«У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель — дорваться до власти, — продолжил премьер-министр, — именно эта ложь не дает возможности для успеха Украины».

По его словам, Тимошенко 20 лет делала все для того, чтобы уничтожить Украину. «И всегда ей кто-то мешал», — намекнул Гройсман на то, что на этот раз спаситель Украины от Юлии Владимировны — он лично.

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