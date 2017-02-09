Тимошенко: Если бы с Трампом можно было встретиться у туалета — его бы там ловил весь мир (ВИДЕО)

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко уверяет, что действительно встречалась с президентом США Дональдом Трампом, но не возле туалета, а в отдельной комнате. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских СМИ.

«Знаете, мне просто обидно. Я хочу видеть Украину великой, я хочу видеть политиков Украины достойными. Я не хочу, чтобы такой ложный хлам унижал авторитет нашего государства. Безусловно, это обман и это невозможно.

Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента у туалета.

Мне больно просто от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака», — заявила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что экс-премьер «незалежной» встретилась с президентом США Дональдом Трампом во время молитвенного завтрака, который прошел 2 февраля в Вашингтоне. и среди американских советников Тимошенко сообщили журналистам о том, что встреча была короткой: Тимошенко якобы ждала президента США у туалета, затем их провели в небольшой офис.

Напомним, два дня назад президент США заявил, что в реальной ситуации на Украине ему еще предстоит разобраться.

Читайте также: Трамп заявил, что не знает, что именно происходит на Украине