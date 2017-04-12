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Тиллерсон: уход Асада должен пройти организованно

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Тиллерсон: уход Асада должен пройти организованно | Русская весна

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста должен пройти организованно.

«Мы действительно поговорили о будущей роли Асада: будь то участие в политическом процессе или же его неучастие в политическом процессе.

Наша позиция, что режим Асада приходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет», — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Наша позиция: Россия является наиболее близким союзником и может помочь Асаду понять эту реальность.

Мы считаем, что очень важно, что уход Асада должен произойти структурным, организованным образом, чтобы все абсолютно общины были представлены за столом переговоров», — сказал американский госсекретарь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что «декламирование мантр» о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта.

Для поиска его мирного разрешения были запущены женевский процесс и астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского. Песков подчеркнул, что поиск решения должен вестись именно в рамках этих процессов, альтернативы которым нет.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492022424

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One thought on “Тиллерсон: уход Асада должен пройти организованно

  • 12.04.2017 at 22:35
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