Россия 

Тиллерсон рассказал о главной цели Трампа

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Тиллерсон рассказал о главной цели Трампа | Русская весна

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на первой встрече обсудили будущее двусторонних отношений, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

При этом главная цель американского лидера, по его словам, — уйти от «непреодолимых разногласий».

Встреча двух лидеров на полях саммита G20 в Гамбурге продолжалась почти 2,5 часа.

«Два лидера обменялись взглядами на нынешнее состояние российско-американских отношений и будущее отношений России и США», — заявил Тиллерсон.

По его словам, «есть много вещей в прошлом», из-за которых обе страны недовольны. «Это очень важные отношения. Две крупнейшие ядерные державы в мире», — добавил Тиллерсон.

Госсекретарь США также отметил, что главная цель Трампа — уйти от состояния «непреодолимых разногласий».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499454058

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