Украина 

Тиллерсон представит Порошенко свой взгляд на конфликт в Донбассе, — госдеп

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Тиллерсон представит Порошенко свой взгляд на конфликт в Донбассе, — госдеп | Русская весна

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Киев 9 июля представит украинскому президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт в Донбассе, а также попытается собрать больше информации по этому вопросу, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

«Госсекретарь представит свой взгляд на конфликт на востоке Украины и постарается собрать больше информации о нем», — сказал он, отвечая на вопрос, предложит ли Вашингтон Порошенко какие-либо другие варианты разрешения конфликта, кроме нормандского и минского форматов.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499282777

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