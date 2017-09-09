Тиллерсон поддержал вариант Путина по миротворцам на Донбассе, — Washington Post

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил инициативу президента России Владимира Путина о введении на Донбасс миротворческой миссии.

Об этом пишет The Washington Post.

В статье анализируется внешняя политика США, в частности, методы ее проведения Рексом Тиллерсоном. Среди примеров действий Тиллерсона приводятся Китай, КНДР, Сирия и Россия.

Автор отмечает, что Тиллерсон считает успешным подвижки в отношениях с Сирией и Россией. В частности, госсекретарь США поддержал предложение Путина о введении миротворцев на Донбасс для защиты полицейской миссии ОБСЕ.

Тиллерсон считает, что это помогло бы ускорить выполнение Минских договоренностей, даже если Путин окажется от этого в выигрыше, а Порошенко — виноватым.

Подчеркивается, что Тиллерсон знаком с Путиным с 1999 года и видит в нем хоть и агрессивного, но предсказуемого политика.

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