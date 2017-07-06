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Тиллерсон назвал главную тему предстоящей встречи Путина и Трампа

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Тиллерсон назвал главную тему предстоящей встречи Путина и Трампа | Русская весна

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии, сообщил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Перед отлетом на саммит „Большой двадцатки“ в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент (Трамп) намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным», — заявил он.

По словам госсекретаря, «прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте».

«Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении ИГИЛ*, может быть загублен».

«Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий», — сказал Тиллерсон.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499311169

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