Тиллерсон и Лавров обсудили механизм расследования химатаки в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что поддерживает существующий механизм для расследования предполагаемых химических атак в Сирии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Госдепе.

Там отметили, что госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд тем, включая расследование ОЗХО по вопросу применения Сирией химического оружия 4 апреля. «Госсекретарь подтвердил свою поддержку существующего механизма проведения расследования», — говорится в сообщении.

В МИД России ранее сообщили, что Лавров выразил сожаление в связи с тем, что США выступили в ОЗХО против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина. «Собеседники условились дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента», — сказали в министерстве.

Отмечается, что стороны также обсудили требование Москвы о возвращении незаконно изъятой администрацией Барака Обамы российской дипломатической собственности в США.