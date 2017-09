This is Mr. Putin: о четырех важных моментах из книги Стоуна о Путине

О Путине написаны десятки книг. Но только две из них сегодня обрамляют карьеру самого влиятельного политика на планете: составленная в 2000 году, в самом начале большого пути, книга Натальи Тимаковой, Андрея Колесникова и Натальи Геворкян «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» и опубликованная только что на русском языке книга Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

И если в первой из этих составленных из интервью книг авторы пытаются понять, Who is Mr.Putin, то во второй уже всем понятно, who is. И поэтому ставятся другие вопросы.

Оливер Стоун — знаменитый режиссёр-конспиролог, почти каждый фильм которого вызывает в американском обществе пересуды. Сказать, что он настроен критически к американскому правящему классу, — это значит ничего не сказать.

И это его отношение задаёт тон всей книге: Стоун, что называется, играет с Путиным в поддавки. Но Путин, надо отдать ему должное, старается не поддаваться. Стоун ему: перестаньте разговаривать с США. Путин: мы должны разговаривать. Стоун ему: вы сверхдержава. Путин: нам это совершенно ни к чему.

Стоун ему: что вы думаете о выборах в США? Путин: это внутреннее дело США. Стоун ему: почему вы не опровергнете по пунктам все обвинения во вмешательстве в выборы в США? Путин: эти обвинения — внутреннее дело США, мы не хотим вмешиваться.

После аналитически-беллетристических трудов Зыгаря и Незыгаря информация из первых рук воспринимается совершенно иначе. Никаких усиливающихся и ослабляющхся групп. Никаких сложно взаимодействующих друг с другом фамилий. Никаких многоходовочек, сложных, развивающихся годами комбинаций и тайных ведомственных войн.

Складывается ощущение, что управлять гигантской страной очень просто. Это, конечно, не так. Потому что управлять гигантской страной, конечно же, сложно. И все эти многоходовочки, развивающиеся годами комбинации и тайные ведомственные войны есть тоже. Но нам о них не рассказывают. Потому что это совсем другой жанр.

И тем не менее даже из этой очень аккуратной беседы двух умудрённых своим профессиональным опытом людей, Которые Всё Понимают, мы можем выделить некоторые важные для нас моменты.

Во-первых, слова Путина: «Я никогда не пользуюсь аналитическими материалами разведки. Я читаю отдельные документы». Если действительно так, то это развенчивает устоявшийся миф о том, что Путину «не докладывают».

Во-вторых, Путин не верит в конспирологию. Например, в то, что Сноудену специально аннулировали паспорт, чтобы он остался в Москве и через это его было бы легче очернять в США. «Это слишком тонко», — говорит Путин. То есть он адекватен.

В-третьих, он довольно критичен к истории, хотя пикейные жилеты привыкли думать иначе. Вот, например, Путин о Сталине: «В конце жизни, я думаю, он находился в сложном (так мне представляется) ментальном состоянии». Или, скажем, Путин про СССР: «Если говорить откровенно, в Советском Союзе не было никакой власти трудящихся».

В-четвёртых, он не питает иллюзий. Вопреки устоявшемуся мнению об ожидании Трампа, ещё до американских выборов Путин несколько раз повторяет, что бюрократическая машина США столь сильна, что вообще неважно, кто будет там президентом, — всё равно он будет делать то, что скажет ему делать эта машина. Что мы сейчас, собственно, и наблюдаем.

Вообще, Путин предельно корректен по отношению к коллегам, а про президента Буша-младшего он и вовсе много раз повторяет, что тот хоть и совершал много ошибок, но был «порядочный человек».

А моё личное, как поклонника красивых жестов, спасибо за элегантное возвращение американцам тезиса об имперских амбициях. «Осознание себя единственной мировой державой, вбивание миллионам людей в голову их исключительности порождает такое имперское мышление в обществе. А это, в свою очередь, требует и соответствующей внешней политики, которую общество ожидает. И руководство страны вынуждено действовать в такой логике».

И не поспоришь.

При всём при этом четыре интересных момента на триста страниц — маловато. И причина тут, в общем-то, очевидна. Эта книга — не для русского читателя. Она для читателя американского.

Русский, который хоть как-то следит за политикой, и без этой книги знает все точки зрения Путина по ключевым вопросам, поскольку президент периодически излагает их на прямых линиях, пресс-конференциях и заседаниях Валдайского клуба. А в чём Путину отказать трудно даже его оппонентам, так это в последовательности.

Но даже для такого аполитичного русского я нашёл в книге слова, которые покажутся ему интересными.

Это ответ на вопрос Стоуна о том, чего добиваются США. И в чём, по мнению Путина, заключается их стратегия в мире.

Путин уходит от прямого ответа на этот вопрос, но в результате отвечает на другой, куда более важный для нас: «Я вам обязательно очень подробно на этот вопрос отвечу, и очень откровенно, но только после того, как выйду на пенсию».

Поскольку мы знаем, что Путин обычно выполняет свои обещания, то, значит, и это обещание, данное им Оливеру Стоуну, он когда-нибудь выполнит. А это значит, что у него будет пенсия.

Максим Кононенко