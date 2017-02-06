Украина 

Техника ВСУ в Мариуполе. 6 февраля 2017

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Видео от местной жительницы 

В Мариуполе сегодня, 6 февраля, рано утром местная жительница зафиксировала колонну военной техники ВСУ. Вероятно, украинские фашисты направляются в «АТО» снова проливать кровь мирного населения Донбасса.

«Рано утром нормальные люди едут на работу, а тут как мы видим, наверно, едут опять бомбить местных жителей. После чего говорить, что русские обстреливают. Как обычно укропы ср@ные», — прокомментировала девушка.

Метки по теме: АТО; Война на Донбассе; Мариуполь; Обстрелы Украиной; техника ВСУ в Мариуполе

По материалам: http://news-front.info/2017/02/06/texnika-vsu-v-mariupole-6-fevralya-2017/

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