Террористы ДАИШ заживо сожгли двух военных из Турции

Боевики ДАИШ распространили на близких к своей организации аккаунтах социальных сетей видеозапись казни двух турецких военных. Как сообщает турецкая пресса, террористы сожгли их заживо.

Отмечается, что речь идет о военных, которые были захвачены в плен еще несколько недель назад. Это произошло в районе города Эль-Баб на севере Сирии.

СМИ Турции сообщают, что после того, как видео казни попало в интернет, некоторые провайдеры начали блокировать доступ к популярным социальным сетям. В частности, некоторые пользователи не могут попасть на свои аккаунты в Twitter, Facebook и YouTube.

Ранее, как уже сообщало EADaily, Генштаб Турции сообщил, что страна понесла значительные потери в боях по освобождению сирийского города Аль-Баб от боевиков ДАИШ. Город на севере сирийской провинции Алеппо окружен турецкими войсками и формированиями «Свободной сирийской армии». Целью операции «Щит Евфрата» ВС Турции и поддерживаемых Анкарой «сирийских повстанцев», которая продолжается с 24 августа, является зачистка от боевиков граничащего с Турцией региона Сирии и создание там «зоны безопасности» для возвращения беженцев.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.