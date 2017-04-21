Террористы ДАИШ взяли на себя ответственность за перестрелку в Париже

Злоумышленник, стрелявший в полицейских на Елисейских полях в Париже, был одним из боевиков ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ, запрещена в РФ). Об этом, как передает Reuters, сообщили интернет-ресурсы, близкие к террористам.

Они взяли на себя ответственность за случившееся в Париже. При этом, раскрыто и имя злоумышленника. Им якобы являлся бельгиец Абу Юсиф.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд после экстренного совещания с силовиками заявил, что следствие рассматривает версию теракта.

EADaily уже сообщало, что мужчина подъехал на машине к полицейским, вышел из автомобиля и открыл стрельбу. После этого он попытался убежать, но был убит. Следствие предполагает, что мужчина действовал не один.

В результате стрельбы один полицейский убит, еще два человека ранены.