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Террористические организации не возникают сами по себе, — замглавы Минобороны

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Террористические организации не возникают сами по себе, — замглавы Минобороны | Русская весна

Большая часть террористических организаций не возникают сами по себе, это плод значительных политических и финансовых усилий извне.

Об этом в интервью RT заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в преддверии VI Международной конференции по безопасности, которая пройдёт в Москве 26—27 апреля.

«Не все террористические организации, я бы сказал, что большая часть, если не подавляющее большинство, действительно, не возникают сами по себе. Это плод и творение больших политических, финансовых, военных, организационных усилий, как правило, привнесённых извне», — заявил он.

По словам Фомина, террористические организации создаются для «исполнения чьей-то воли» и являются марионетками.

«Очевидно, что мы сейчас являемся свидетелями нового международного феномена в военном и политическом смысле этого слова.

Это некие новые технологии по переносу революций в другие государства извне, по вносу в эти государства, якобы страдающие от недемократических режимов, вносу, учреждению и внедрению на территории этих государств якобы демократических режимов», — добавил он.

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Он также подчеркнул, что при проведении подобной политики страдают государства.

«В результате этой политики часть государств исчезли с карты мира, часть государств — на грани такой ситуации. Это Сирия сейчас, Йемен», — отметил он.

Фомин также заявил, что угрозу XXI века нельзя преодолеть в одиночку, «можно победить только сообща».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1491804662

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One thought on “Террористические организации не возникают сами по себе, — замглавы Минобороны

  • 10.04.2017 at 09:55
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