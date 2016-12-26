Теракты в Багдаде на Рождество: 11 погибших, десятки раненых

Не менее 11 человек погибли в результате серии взрывов на Рождество в иракской столице. По отрывочным и противоречивым сообщениям западных СМИ, произошло три взрыва в юго-восточных и юго-западных кварталах Багдада. По разным данным, от 34 до 58 человек получили ранения, сообщает портал «Военный Обозреватель».

Взрывы произошли в основном в шиитских районах и местах празднования Рождества местными ассирийцами. Западные СМИ пишут об этом очень мало, иракские — почти полностью проигнорировали атаки против христиан на рождественские праздники. Еще за сутки до взрывов, 24 декабря, в Багдаде были убиты 8 ассирийцев и 1 езид в результате нападения боевиков на винный магазин. Исламисты ворвались внутрь и расстреляли посетителей магазина.