Проишествия 

Теракт в суфийской мечети Пакистана: десятки погибших

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Иллюстрация: Reuters

По меньшей мере 72 человека погибли, еще 200 пострадали в результате теракта в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана. Среди погибших 12 женщин и 10 детей, сообщает местный телеканал Samaa TV, передает ТАСС.

Взрыв произошел в суфийской (суфизм — эзотерическое учение ислама) мечети Лал Шахбаза Каландара (знаменитый суфийский философ и поэт XII — XIII вв.) во время проведения одного из ритуалов. По предварительной версии полиции, террорист привел в действие взрывное устройство в части мечети, отведенной для женщин.

Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку именно по четвергам туда приходят много молящихся.

Ответственность за теракт уже успела взять на себя террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ), сообщает Reuters.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/16/terakt-v-sufiyskoy-mecheti-pakistana-desyatki-pogibshih

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