«Теория заговора» от 25.12.16 расскажет зрителям, как подобрать продукты к новогоднему столу

«Теория заговора» от 25.12.16. Постепенно приближается самый главный праздник в году — Новый год. И, конечно же, многие люди начинают думать о том, что приготовить на Новый год, а также задумываются, какой наряд выбрать для новогодней ночи. Именно новогодней теме и посвящен очередной фильм из цикла «Теория заговора». Ленты этого цикла уже довольно продолжительное время выходят в эфире Первого канала. На качественную продукцию ради праздничного стола готова потратиться каждая хозяйка. Однако немало опасностей сегодня поджидает человека, который за продуктами отправился в магазин. А всё по той причине, что подделкой или товаром, у которого истек срок годности, является каждый третий товар, предлагаемый в супермаркетах. Для того чтобы можно было спокойно употреблять на Новый год блюда, приготовленные из продуктов, купленных в магазине и не переживать по поводу своего состояния здоровья, специальный фильм для телеаудитории приготовили авторы цикла «Теория заговора». Новый фильм называется «Праздничный стол». После его просмотра вы будете иметь представление о том, какие продукты выбирать и что лучше не приобретать для приготовления блюд на Новый год.

«Теория заговора» от 25.12.16. Каждому человеку в нашей стране хорошо известно о том, что главным атрибутом на новогоднем празднике является салат Оливье. Отметим, что рецепт, по которому сегодня большинство россиян готовят этот популярный салат, существенно отличается от того, который существовал первоначально. Если следовать всем правилам приготовления этого популярного салата, то среди ингредиентов, из которых будет готовиться это блюдо, обязательно должна присутствовать паюсная икра. Однако добавление этого ингредиента приводит тому, что в 20 раз повышается стоимость блюда. Однако помимо икры в составе этого салата присутствуют и другие ингредиенты, которые не отличаются низкой ценой. Одним из них является колбаса. Журналисты «Теория заговора» в своем фильме расскажут телезрителям о том, как от соевого аналога отличить настоящую колбасу.

Майонез, который является обязательным компонентом приготовления Оливье, относится к числу спорных продуктов. Еще в прошлом году Государственная организация Роскачество провела проверку этого соуса, предлагаемого в российских магазинах. В результате выяснилось, что ГОСТу не соответствует 80% предлагаемого майонеза. Какой соус можно считать натуральным, об этом будет рассказано в фильме из цикла «Теория заговора».

«Теория заговора» от 25.12.16. Также в фильме, посвященном Новому году, авторы расскажут о диетическом рецепте салата Оливье, употребление которого не повредит вашей фигуре. Специалисты расскажут о том, какими аналогами можно заменить традиционные ингредиенты Оливье для того чтобы получить вкусное блюдо, употребление которого не приведет к набору лишнего веса.

Наряду с Оливье еще одним традиционным салатом на новогоднем столе является селедка под шубой. Выбор рыбы при приготовлении этого блюда является сложной задачей. Одни люди отдают предпочтение в пользу соленой сельди. Однако вне зависимости от ваших предпочтений следует выбирать только свежую рыбу. Отметим, что к числу самых опасных продуктов на земле эксперты относят сельдь с уксусом. Обусловлено это тем, что при солении рыбы производителями используется пищевая добавка уротропин, которую с 2010 года запрещено использовать в пищевой промышленности.

«Теория заговора» от 25.12.16. Праздничный стол на Новый год невозможно представить без красной икры. Авторы фильма дадут телезрителям, которые решили украсить свой праздничный стол таким деликатесом, советы по его выбору. Они расскажут, как выбрать свежую икру, которая будет не только вкусной, но и полезной. Кроме того, они не обойдут вниманием и такой традиционный атрибут новогоднего стола как мандарины. Специалисты расскажут о том, как выбрать эти цитрусовые.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7921-teoriya-zagovora-ot-251216-rasskazhet-zritelyam-kak-podobrat-produkty-k-novogodnemu-stolu.html