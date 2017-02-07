Теория и практика «простой рыночной экономики»

Естественное стремление всё упрощать может до крайности осложнить жизнь. За примерами далеко ходить не надо. Вполне достаточно просто оглянуться.

СССР был очень сложно управляемой системой по части экономики. Планирование производства всё более технически сложных товаров в растущем числе отраслей требовало неимоверных усилий от государства. Ситуация начала выходить из под контроля управляющих органов. И тогда нашлись умники, предложившие простой выход. Всё просто: рынок сам всё решит, надо лишь перейти к нему поскорее, – сказали они.

И теперь, четверть века спустя, экономика упростилась до безобразия.

Вот лишь некоторые цифры. Берём производство технически сложных товаров с высокой добавленной стоимостью.

Автопром, созданный ценой огромных жертв почти с нуля. Грузовые автомобили:1990 г. – 285 тыс. шт.,2015 г. – 131 тыс. шт. Троллейбусы – 2,3 тысячи в1990 г. и всего 64 штуки в2015 г. Трамваи – 735 и 26 штук соответственно. Только легковые автомобили демонстрируют подобие роста – 1,1 млн. в1990 г. и 1,2 млн. в 2015-м. Впрочем, за прошлый год всё вернулось на круги своя: снова 1,1 млн. шт.

Бытовая техника, из-за дефицита которой советские люди порой становились антисоветскими. Холодильники: 3,8 млн. в 1990 году произвела советская промышленность, а российская в 2015-м смогла выпустить только 3,3 млн. И это ещё хороший результат. В1990 г. в России выпускалось 1,75 млн. швейных машинок, в 2015-м – около нуля. Часы всех видов: в1990 г. – 60,1 млн. шт., в2015 г. – 1 млн. шт.

Сельхозтехника, без которой не видать нам импортозамещения, как своих ушей. Комбайны зерноуборочные: в1990 г. – 65,7 тыс. шт., в2015 г. – 4,6 тыс. шт. Тракторы сельскохозяйственные – 92,6 тыс. шт. и 6,4 тыс. Плуги тракторные: в1990 г. – 85,7 тыс. шт., в2015 г. – 3,2 тыс. шт.

Достаточно примеров?

Идём дальше. Продукция первичной переработки сырья. Готовый прокат чёрных металлов: 63 тыс. тонн в1990 г. и 60 тыс. тонн в2016 г. Стальной лист – 27,8 тыс. тонн и 22,3 тыс. тонн в2015 г. Бензин автомобильный – 40,9 млн. тонн и 40 млн. тонн соответственно. Дизтопливо – 76,2 млн. тонн и тогда, и сейчас. Изменений – ноль или около того.

Само сырьё. Нефть в1990 г. – 516 млн. тонн, в2016 г. – 549 млн. тонн. Природный газ, включая попутный: в1990 г. – 641 млрд. кубометров, в2016 г. – 639 млрд. Уголь – 395 млн. тонн и 385 млн. тонн.

Логика произошедших изменений понятна. Всё более-менее сложное промышленное производство деградировало, съёжилось, исчезло. Не изменилось или даже подросло производство простое. Добыча и переработка полезных ископаемых в первую очередь.

Зато в любом промтоварном магазине – продукция как и на Западе: чайники, утюги, холодильники, одежда, обувь. Made in China в основном, правда. Но вполне сносного качества.

Так что же произошло с экономикой и страной за 25 с хвостиком лет?

Потреблять товаров долговременного пользования мы стали явно больше. Производить – в разы и на порядки меньше. Экономика упростилась до предела. До простейших обменов своих природных богатств на западные блага цивилизации. Из технически сложного, пригодного к продаже за рубеж осталась разве что продукция оборонпрома. И то сплошь и рядом она реализуется на не вполне рыночных условиях, в кредит, выданный нашими же банками.

Вот так Россия «включилась в международное разделение труда». Благодаря соблазну простых решений вместо того, чтобы нудно и сложно реформировать свою экономику, совершенствовать продукцию, подтянув её к мировым стандартам качества, мы легко и просто стали сырьевым хозяйством с редкими вкраплениями высоких технологий.

Не кажется ли вам, что такая простота – действительно стократ хуже любого воровства?

А.Нальгин

По материалам: http://publizist.ru/blogs/34/17092/-