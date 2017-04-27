Телеведущую Дану Борисову уличили в приеме тяжелых наркотиков

Мать телезвезды узнала о пристрастии Борисовой к наркотикам, когда ей позвонила внучка Полина и рассказала, что находит дома «порошок, трубочки и карточки».

Мать телеведущей Даны Борисовой рассказала о наркозависимости своей дочери. Она призналась в этом в программе Андрея Малахова «Пусть говорят», которая вышла в эфир накануне.

Женщина рассказала, что она не в силах справится в зависимостью дочери. Впервые мать узнала о пристрастии Борисовой к наркотикам, когда ей позвонила внучка Полина и рассказала, что находит дома «порошок, трубочки и карточки».

Женщина, ссылаясь на слова внучки, говорит, что препараты привозит Дане стилист Рэй, а алкоголем ее снабжает охранник. Сейчас дочь Борисовой живет у своего отца.

Сам Малахов признался, что знал о проблемах ведущей еще два года назад. Он пришел к ней домой со съемочной группой и Дана Борисова покаялась в своей зависимости. Однако, она со слезами на глазах умоляла Малахова не предавать огласке ее беду и обещала завязать с наркотиками.

По словам ведущего «Пусть говорят» после того, как ему стало известно от матери Борисовой о том, что Дана по-прежнему является наркоманкой, он решил спасти ее, рассказав о болезни Даны в эфире.

Как сообщил на своей страничке певец Прохор Шаляпин, Первый канал оплатил лечение ведущей от наркозависимости. По некоторым данным, она будут проходить лечение в Таиланде.