Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в селе Рождествено Одинцовского района Подмосковья, сообщает в субботу, 11 ноября, ТАСС.

По предварительной информации, телеведущий покончил жизнь самоубийством. «По предварительной информации, телеведущий Борис Ноткин покончил жизнь самоубийством. У него была четвертая стадия онкологического заболевания. Ноткин оставил записку», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, 1942 года рождения, отказавшись сообщить подробности. На месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка.

Борис Исаевич Ноткин родился 13 августа 1942, советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения. Один из руководителей канала «ТВ Центр»[1]. Руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин» на телеканале «ТВ Центр». Дважды номинировался на телевизионную премию «ТЭФИ» в 1995 и 1996 годах. Член общественного совета Российского еврейского конгресса.