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Тегеран: Совместные дейcтвия России и Ирана остановят интервенцию США в Сирии

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Тегеран: Совместные дейcтвия России и Ирана остановят интервенцию США в Сирии | Русская весна

Координирование действий между Москвой и Тегераном помешает США незаконно вмешиваться в дела Сирии, заявил во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Во время телефонного разговора Шамхани сказал своему российскому коллеге Николаю Патрушеву, что иранско-российская координация необходима для защиты территориальной целостности и национального суверенитета Сирии.

«Расширение координации между Ираном и Россией для пресечения незаконной интервенции США в Сирии и агрессии, направленной против территориальной целостности национального суверенитета САР — это одна из неизбежных необходимостей на пути сотрудничества между Тегераном и Москвой», — заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Как сообщала «Русская Весна», Россия и Иран играют основную роль в текущих мирных переговорах, которые проходят в столице Казахстана.

Напомним, что иранское и российское правительства регулярно критикуют роль США в сирийских событиях и американскую агрессию в отношении сирийских военных, которая уже привела к сбиванию истребителя Су-22 ВВС САР в западной части провинции Ракка.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499239120

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