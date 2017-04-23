Украина 

«Тебе не стыдно, рагулина?» — главу Львовской области опозорили в Сети (ФОТО)

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«Тебе не стыдно, рагулина?» — главу Львовской области опозорили в Сети (ФОТО) | Русская весна

Львовяне смеются над руководителем областной администрации Олегом Синюткой, который во время посадки сакуры с послом Японии стоял на коврике из искусственной травы, чтобы не испачкать дорогие ботинки.

Саженцы сакуры Синютка высаживал во внутреннем дворике облгосадминистрации с послом Японии Шигеки Суми, мероприятие было приурочено к 25-летию дипломатических отношений стран.

«Губернатору Львовской области подстелили искусственной травы на живую, чтоб он штиблеты свои не испачкал, при имитации посадки дерева.

Олег Синютка, тебе не стыдно, рагулина?! А в это время где-то там, во Львовской области, пилят и пи***т лесок, да, Синютка? Или ты об этом не знаешь?» — пишет неравнодушный львовянин на своей странице в социальной сети.

Отдельное внимание обращает на себя состояние стен здания областной администрации на фото.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492934749

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