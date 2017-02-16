Те самые методички: как руководят украинскими «журналистами» (ФОТО)

О том, что украинские СМИ «воюют» с Донбассом на основе тщательно разработанных «темников», известно было давно. Пронизанные ненавистью одинаковые во всех украинских СМИ характеристики мирных жителей ДНР и ЛНР, руководителей и защитников республик не просто режут слух, но и дают основания подозревать «незалежных» журналистов в использовании конкретных методичек.

Такие методички недавно стали достоянием общественности.

Войну между Украиной и республиками рекомендовано именовать не иначе, как «российская агрессия», «российское вторжение» или «российско-украинская война». Защитников республик следует называть «террористами», «мародерами», «убийцами», «криминалитетом».

Обстрелы украинскими войсками и «добробатами» жилых кварталов, школ, детсадов, больниц — это «освободительный поход».

Особо цинично звучит такая рекомендация для СМИ: «Люди гибнут не от АТО и не в зоне АТО, а от террористических действий вооруженных бандитов».

Кроме того, эти методички совершенно избавляют украинских «журналистов» от необходимости думать.

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