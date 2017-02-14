Тбилисский суд отпустил сторонников Саакашвили под подписку о невыезде

Тбилисский городской суд 14 февраля освободил под подписку о невыезде 12 человек — сторонников партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и координационного совета из восьми непарламентских партий. Они были задержаны накануне во время акции протеста у мэрии Тбилиси.

Около сотни участников акции протеста 13 февраля требовали встречи с мэром Тбилиси Давидом Нармания, обвиняя его в коррупции. Кроме того, участники акции выразили недовольство фактом выдачи государственной компенсации в размере 1 млн лари (ок. $ 300 тыс.) семье судьи аппеляционного суда Наты Назгаидзе, которая владеет земельным участком в зоне стихийного бедствия, произошедшего летом 2015 года. Оппозиция также обвинила мэрию в политической коррупции связи с тем, что судья Назгаидзе рассматривала дело оппозиционной телекомпании «Рустави-2».

В ходе акции толпа протестующих попыталась прорвать кордон патрульной полиции и войти в здание мэрии. Усиленный наряд полиции и сотрудников спецслужб не позволил участникам акции ворваться в здание. Полиция задержала 13 человек по статье 166 Кодекса административных правонарушений (мелкое хулиганство) и по 173 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов).

«Полиция выполняет незаконное распоряжение. Закрывать двери государственного учреждения перед гражданами — это нарушение закона. Мы даем мэру Нармания несколько часов, чтобы он провел встречу с людьми. Мы никуда не уйдем, пока не проведем с ним встречу», — заявил накануне депутат парламента Грузии от ЕНД Ника Мелия.

На сегодняшнем слушании в суде один из задержанных был признан невиновным, остальные 12 были освобождены из зала суда до следующего судебного процесса, который состоится 1 марта. По словам многих задержанных — членов ЕНД и грузинских НПО, их задержание было незаконным, так как они полностью следовали указаниям патрульной полиции и не оказывали сопротивления.