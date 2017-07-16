Татьяна Воеводина. Кудрин: «Возьмемся за руки, друзья!» Но Запад нам не друг, отъест всю руку!

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прочитал лекцию «Россия как пространство для инициативы и предпринимательства». Сказал всё то же самое, что и всегда: он де с самого начала был против продуктового эмбарго, введённого Россией в ответ на санкции Запада; не надо расширять список продовольственных товаров, подпадающих под эмбарго; Россия может быть успешной только в кооперации с западными странами…

Так какое наше развитие он предлагает? Известно какое: в роли полуколониального придатка. Не вредно напомнить, что такое колония. Это страна, которая вывозит сырьё или продукты низкого передела, получая в обмен высокотехнологичные товары обрабатывающей промышленности. Во времена классического колониализма Англия строго запрещала своим колониям заводить обрабатывающие производства (кроме производства дёгтя и канатов, нужных ей для её мореплавания), а всё потребляемое колонии должны были ввозить из метрополии.

Безграничная открытость Западу, по мысли Кудрина – вернее, не по мысли, мысли тут никакой нет, а просто по либеральному вероучению, принесёт некий экономический рост. Может, поначалу так и будет. Вопрос в том, какого рода этот рост, в чём он выражается и как исчисляется. Все эти цифирки ВВП, показатели иностранных инвестиций, на которые мы молимся, – всё это ровно ничего не значит, если не вникать в качественную сторону дела.

В современной экономике уже воцарилась виртуальная реальность, и что самое неприятное – она смешивается с реальностью реальной, взбалтывается, а потом люди орудуют цифрами, нацеженными из этого адского коктейля. Помню, после обретения свободы Болгарией, там был заметный и впечатляющий «рост», приток инвестиций и прочие блага свободной экономики. Но на самом деле, там просто начали активно распродавать недвижимость, в том числе и иностранцам.

Блестящие цифирки демонстрировали и остзейские земли – бывшие республики советской Прибалтики, за что впечатлительные люди даже нарекли их «балтийскими тиграми». Но скоро всё закончилось, карета снова превратилась в тыкву, а тигр – в голодную драную кошку. Теперь это депрессивнейший регион, из которого утекает всё сколько-нибудь активное и трудоспособное. А цифирки тоже были неплохие.

Вообразим, что мы замирились с Западом; здесь я не обсуждаю, на каких именно условиях; но, предположим, замирились.

И что? Мы станем технологически передовой державой? Разумеется, нет. Наши «партнёры» такой сценарий не предусматривают. Да, они будут нам беспрепятственно продавать оборудование для выкачки нефти; может быть, построят какой-нибудь завод для производства чего-то, сбываемого на нашем рынке… Будут давать взаймы – но это ничего для нас по сути не изменит: наша отсталость будет только нарастать. Это как лечить зубную боль анальгином или списывать у соседа контрольную: сиюминутная проблема вроде решается, но в перспективе становится только хуже.

Чтобы преодолеть нашу отсталость, надо снова превратиться из страны, ввозящей машины, в страну производящую машины, как выражались когда-то большевики. А для этого нам нужна собственная наука, образование, нужно заново создавать целые отрасли – станкостроение, например. Можно ли как-нибудь без этого обойтись? Можно. Но тогда мы будем всё больше увязать в колониальной роли.

Без этого мы никогда, ни при какой погоде не станем передовой и независимой страной. Собственно к этому и ведут дело наши либералы: быть одновременно колонией и великой державой – невозможно.

Нам нужна экономическая самостоятельность и самодостаточность – своего рода автаркия. Это не китайская стена, но, безусловно, госмонополия внешней торговли, контроль трансграничного движения капитала, высокий уровень протекционизма. Так индустриализовались в своё время Соединённые Штаты – загородившись от более развитой Англии. А сама Англия создавала свою шерстяную промышленность, прикрывшись от Бургундии, где эта промышленность уже была.

Это трудный, хлопотный путь, он требует огромной всенародной работы – но это путь наверх. А путь, предлагаемый Кудриным и Ко – путь вниз. Это те же руины, слегка припорошённые разговорами о нано- и ино-.

Совместить эти пути нельзя – надо делать выбор. Оживление собственного сельхозпроизводства в результате контрсанкций показало, что самостоятельный путь возможен и благотворен. Сможем ли мы на него решиться, готовы ли к неизбежным трудностям и даже временным жертвам?

Ясности нет, пока политическое руководство страны пытается усидеть на двух стульях в попытке соединить несоединимое и впихнуть невпихуемое.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109899/19487/-