Танки ДНР могут прорваться к Мариуполю, — соратник Яроша

Соратник Дмитрия Яроша, боевик «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт заявил, что на юге Донбасса существует вероятность танкового прорыва ВС ДНР к Мариуполю.

Об этом он заявил в интервью одному из украинских СМИ.

«Здесь страшные бои каждый день! Раненые — каждый день! На одних направлениях есть угроза танкового прорыва, на других — ДРГ заходят практически каждый вечер», — отметил боевик.

«Ситуация по всей линии фронта резко обостряется», — подытожил он.

Читайте также: В Москве медсестры подрались с сиделками из Украины, отмечавшими гибель Гиви (ВИДЕО)