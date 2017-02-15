Украина 

Танки ДНР могут прорваться к Мариуполю, — соратник Яроша

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Танки ДНР могут прорваться к Мариуполю, — соратник Яроша | Русская весна

Соратник Дмитрия Яроша, боевик «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт заявил, что на юге Донбасса существует вероятность танкового прорыва ВС ДНР к Мариуполю. 

Об этом он заявил в интервью одному из украинских СМИ.

«Здесь страшные бои каждый день! Раненые — каждый день! На одних направлениях есть угроза танкового прорыва, на других — ДРГ заходят практически каждый вечер», — отметил боевик.

«Ситуация по всей линии фронта резко обостряется», — подытожил он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487166274

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