Танец Светланы Бондарчук с сыном вызвал споры в Интернете

На днях в одном из элитных московских ресторанов Светлана Бондарчук с размахом отпраздновала свой 48-й день рождения. Среди подруг именинницы можно было наблюдать и вездесущую тусовщицу Ксению Собчак, которая, несмотря на месячного сынишку, не пропускает ни одной приличной вечеринки.

Приглашенным музыкальным гостем экс-жены режиссера Федора Бондарчука стал Владимир Пресняков, который весь вечер услаждал слух именитых гостей своим чарующим фальцетом. Под одну из романтических баллад музыканта Светлана решила станцевать с собственным 26-летним сыном.



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Однако, в процессе танца, видимо, забылась, и представила на месте Сергея одного из своих юных кавалеров. Поэтому танец получился несколько неоднозначным. Тем не менее именинница выложила ролик в Инстаграм. Одни подписчики пришли в восторг от этого зрелища. Другие сочли танец пошлым и вульгарным. А некоторые даже не сразу поняли, что на видео сын Светланы, и пожелали ей счастья с новым возлюбленным.

Впрочем, в московской светской тусовке ходят упорные слухи, что у Светланы уже давно есть новый мужчина.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/tanets-svetlanyi-bondarchuk-s-syinom-vyizval-sporyi-v-internete.html