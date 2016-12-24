«Танцы» 3 сезон 22 выпуск — финал танцевального шоу покажут в эфире канала ТНТ 24 декабря 2016

Танцы на ТНТ 24.12.16, смотреть анонс онлайн. Поклонники проекта «Танцы», который выходит на канале «ТНТ», конечно же, в курсе, что в эту субботу третий сезон проекта завершится. В преддверии финала многие фанаты раздумывают над тем, кому в этом году достанется победа в проекте. Многие выбирают между Стасом Литвиновым и Димой Щебетом. Такой выбор между этими двумя участниками обусловлен тем, что у них наиболее высокие шансы на победу в третьем сезоне. В последних выпусках программы они по результатам голосования зрителей были лидерами.

Танцы на ТНТ 24.12.16, смотреть анонс онлайн. Финала проекта ждут многие фанаты этого шоу. Свое любопытство они смогут удовлетворить 24 декабря, когда в эфире канала «ТНТ» выйдет финальный выпуск, на котором зрители увидят гала-концерт и, конечно же, объявление победителя третьего сезона.

Концерт в рамках финального выпуска будет невероятным и будет состоять главным образом из лучших номеров участников проекта. Конечно же, по ходу гала-концерта свои номера покажут участники финала. В конце выпуска все зрители и финалисты смогут узнать, кто станет победителем сезона и получит в качестве приза денежное вознаграждение 3 млн. рублей.

Танцы на ТНТ 24.12.16, смотреть анонс онлайн. Пока же еще до выхода в эфир финального выпуска остается несколько часов в социальных сетях поклонники этого телепроекта гадают по поводу того, кто в третьем сезоне одержит победу. Наиболее высокие шансы на победу имеет Дима Щебет и Стас Литвинов. Отметим, что хотя в тайне держали информацию о победителе продюсеры проекта, тем не менее, благодаря поклонникам которые побывали на съемках финала, информация о победителе стала доступна через социальные сети. Поклонники, которые не захотели ждать официального объявления результатов, зайдя в социальные сети, смогли получить ответ на интересующий вопрос. Благодаря спойлерам им стало известно, что Дима Щебет стал победителем третьего сезона. В социальных сетях в настоящий момент эта новость активно обсуждается.

Многие фанаты оказались шокированы таким исходом голосования зрителей. Значительная часть поклонников телепроекта высказалась, что Дима фаворитом сезона не являлся и они были уверены в том, что в финале победа достанется подопечному Егора Дружинина Стасу Литвинову.

Танцы на ТНТ 24.12.16, смотреть анонс онлайн. Немало фанатов шоу, высказывали в комментариях мнение, что участие в «Битве экстрасенсов» поспособствовало победе Диме в финале «Танцев». Напомним, что танцоры в одном из специальных выпусков мистической программы появились на съемочной площадке этого шоу и пообщались с экстрасенсами. Во время общения Керро с Щебетом стало известно о том, что деньги в случае победы этот участник танцевального проекта планирует потратить на возведение дома для своей мамы.

Хотя информация о победителе в социальных сетях уже имеется, однако, тем не менее, многие ждут финала проекта на канале «ТНТ», чтобы официально узнать результаты голосования и понаблюдать за чествованием победителя. Напомним, что финальный выпуск выйдет в эфире на канале «ТНТ» в эту субботу 24 декабря в 21:30 по МСК.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7914-tancy-3-sezon-22-vypusk-final-tancevalnogo-shou-pokazhut-v-efire-kanala-tnt-24-dekabrya-2016.html